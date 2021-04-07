В МВД рассказали о деталях возможных изменений в паспортах россиян
- РИА Новости
- © Кирилл Ясько
«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — цитирует РИА Новости ответ МВД России на запрос.
Отмечается, что согласно действующему положению о паспорте гражданина Российской Федерации предусмотрены следующие возраста владельца паспорта для его получения: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет; от 45 лет — бессрочно.
Уточняется, что проектируемые изменения устанавливают, что паспорт считается действительным на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.
Ранее в Министерстве внутренних дел России в ответе на запрос RT рассказали детали процесса выдачи россиянам так называемых электронных паспортов в виде пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН).