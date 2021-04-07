В МВД рассказали о деталях возможных изменений в паспортах россиян

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Российским гражданам не понадобится менять паспорта, если одобрят ранее анонсированный законопроект МВД, предусматривающий изменения в последнюю страницу документа.
В МВД рассказали о деталях возможных изменений в паспортах россиян
  • РИА Новости
  • © Кирилл Ясько

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — цитирует РИА Новости ответ МВД России на запрос.

Отмечается, что согласно действующему положению о паспорте гражданина Российской Федерации предусмотрены следующие возраста владельца паспорта для его получения: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет; от 45 лет — бессрочно.

Уточняется, что проектируемые изменения устанавливают, что паспорт считается действительным на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.

Ранее в Министерстве внутренних дел России в ответе на запрос RT рассказали детали процесса выдачи россиянам так называемых электронных паспортов в виде пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН).

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