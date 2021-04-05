В МВД рассказали подробности выдачи россиянам электронных паспортов

В Министерстве внутренних дел России в ответе на запрос RT рассказали детали процесса выдачи россиянам так называемых электронных паспортов в виде пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН).

«В соответствии с поручениями правительства Российской Федерации планируемый срок начала выдачи ПЭН на территории Москвы — 1 декабря 2021 года, на территории субъектов Российской Федерации — по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года», — говорится в ответе.

Отмечается, что количество выдаваемых паспортов нового образца будет зависеть от числа граждан, желающих их получить. На первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс.

«Выдача ПЭН будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается. С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические», — добавили в ведомстве.

Процесс выдачи карточки будет отличаться от выдачи бумажного паспорта только необходимостью цифрового фотографирования гражданина и сканированием отпечатков двух пальцев рук. В остальном процедуры будут схожими с действующими.

«На микросхеме в ПЭН будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца — его электронная подпись. Вопрос о замене в перспективе заграничного паспорта ПЭН не рассматривается. Вместе с тем предполагается, что в те государства, в которые сейчас можно въезжать по внутреннему паспорту, можно будет въезжать и по ПЭН», — добавили в МВД.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал о преимуществах электронного паспорта.