В Совфеде рассказали о преимуществах электронного паспорта

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT сообщение МВД о возможности выдачи электронных паспортов в Москве до 1 декабря 2021 года в рамках пилотного проекта.
В Совфеде рассказали о преимуществах электронного паспорта
  • Reuters

Рязанский отметил, что поддерживает любые решения, связанные с созданием более удобных форм общения граждан и государства, но при условии сохранения персональных данных и отсутствия их утечки в публичное пространство. 

«Вот это обязательное условие. Конечно, удобно, когда можно оперативно и быстро, в режиме, что называется, прикосновения к считывающему устройству, получить всю информацию, которая тебя интересует, которая тебя волнует... Поэтому я считаю, что это правильно и полезно с точки зрения предоставления дополнительных услуг для наших граждан, не вижу здесь негатива», — добавил сенатор.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили о том, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту размером с банковскую.

Как отмечается, на этом носителе будут данные, которые есть в действующем бумажном документе (о регистрации, о семейном положении, о детях). Основные же сведения о гражданине будут размещены на самой карте.

Пилотный проект может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года, добавили в министерстве.

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