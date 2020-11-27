МВД рассказало, как будет выглядеть электронный паспорт

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Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту размером с банковскую, сообщили в пресс-службе МВД России.
МВД рассказало, как будет выглядеть электронный паспорт
  • © РИА Новости / Екатерина Штукина

«Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства», — говорится в сообщении.  

Как отмечается, на этом носителе будут данные, которые есть в действующем бумажном документе (о регистрации, о семейном положении, о детях). Основные же сведения о гражданине будут размещены на самой карте.

Электронный паспорт отличается более высокой степенью защищённости в сравнении с обычным, при утере его можно быстро заблокировать, рассказали в ведомстве.

Предполагается, что он «станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью».

Пилотный проект может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года, добавили в министерстве.

В сентябре сообщалось, что приложение для электронного паспорта создано и проходит сертификацию.

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