МВД рассказало, как будет выглядеть электронный паспорт
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«Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на этом носителе будут данные, которые есть в действующем бумажном документе (о регистрации, о семейном положении, о детях). Основные же сведения о гражданине будут размещены на самой карте.
Электронный паспорт отличается более высокой степенью защищённости в сравнении с обычным, при утере его можно быстро заблокировать, рассказали в ведомстве.
Предполагается, что он «станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью».
Пилотный проект может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года, добавили в министерстве.
В сентябре сообщалось, что приложение для электронного паспорта создано и проходит сертификацию.