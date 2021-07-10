«Капитан не спасался»: 10 лет назад потерпел крушение теплоход «Булгария»

10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище в Татарстане затонул теплоход «Булгария». Судно ушло под воду за считаные минуты из-за открытых иллюминаторов, куда после сильного крена теплохода хлынула вода. Из находившегося на борту 201 человека спаслись лишь 79. К 10-летию трагедии RT пообщался со спасателями и выжившими членами экипажа.

«Имел моральное право покинуть судно»

Радист Ринат Габидинов пошёл на «Булгарию» после долгого перерыва — когда-то мужчина был моряком в Дальневосточном пароходстве. После крушения он снова перешёл работать на сушу — специалистом по обслуживанию радио- и телеаппаратуры.

«Я был радистом, когда на судах ещё была морзянка. А в этот рейс пошёл вспомнить былое, — вспоминает Ринат. — Вспомнил… По полной программе. На «Булгарии» от шока я быстро отошёл — надо было выполнять свои обязанности. А вот потом в себя приходил несколько лет».

Каюта радиста, вспоминает Ринат, находилась на верхней палубе, рядом с рулевой рубкой и каютой капитана. Именно эта часть корпуса, по его словам, некоторое время была над водой, когда вода хлынула в каюты. В момент крушения Габидинов оказался один на шлюпочной палубе.

«В каюте я собирал осколки стеклянной полки, которая упала и разбилась. Я ещё удивился — откуда такой крен у парохода, когда услышал крик капитана «Всем перейти на левый борт!» — говорит радист. — Капитан не спасался. Он вышел из рулевой рубки на мостик левого борта, посмотрел вниз и снова зашёл в рулевую рубку. Больше я его не видел. Тогда я уже имел моральное право покинуть судно без приказа капитана. До сих пор приходится оправдываться перед теми, кто заявляет, что экипаж спасал свои шкуры».

Сигналов бедствия, со слов мужчины, никто не рассылал — времена морзянки давно прошли, а на «Булгарии» он только обслуживал аппаратуру. Капитан, который был на вахте, тоже не смог ничего передать — судовое питание отключилось, а аварийного на старом теплоходе не было. И так как никто не получил сигналов бедствия от тонущего теплохода, проходящие суда могли только заметить людей на плотах.

Габидинов вспоминает, что сразу после крушения «Булгарии» спасшиеся забрались на алюминиевые спасательные плоты. Приблизительно через 40 минут мимо них прошли, не останавливаясь, два судна — сухогруз «Арбат» и толкач «Дунайский-66». Всех подобрал круизный теплоход «Арабелла», который шёл третьим и на котором нашлось место для пострадавших.

«После того как мимо нас прошли два теплохода, мы поплыли к судовому ходу, чтобы останавливать проходящие суда. Первым делом, как я поднялся на борт, — попросил телефон, чтобы позвонить родным», — пояснил Габидинов.

«На глубине 12 метров лежал грязно-белый теплоход»

По воспоминаниям сотрудников МЧС, на тот момент это была самая масштабная операция по поиску тел под водой.

Вызванные на место водолазы впервые столкнулись с таким количеством жертв и таким высоким процентом среди них женщин и детей.

«Над местом, где лежала «Булгария», торчала спасательная шлюпка. Когда судно тонуло, какая-то длина троса от шлюпки размоталась, и частично из воды осталась торчать корма этой шлюпки. Место крушения судна само собой обозначилось», — вспоминает Вадим Гатилов, начальник водолазного поисково-спасательного подразделения отряда «Центроспас» МЧС России.

Шлюпка с теплохода «Булгария»

© Фото из личного архива Вадима Гатилова

Место, где затонул теплоход, было в 2,5 километрах от берега. Район работ загородили большими насыпными баржами — они стояли вокруг на якорях, прикрывая спасателей от волн — навигация по Куйбышевскому водохранилищу не прекращалась.

«Подо мной на глубине примерно 12 метров лежал на боку грязно-белый теплоход с круглыми окошками-иллюминаторами. При первом погружении надпись читалась. И местами иллюминатор закрывало изнутри человеческое тело», — рассказал о первом погружении начальник «Центроспаса».

Со слов Гатилова, под собственным весом теплоход постепенно погружался в ил, и видимость в мутной волжской воде не превышала двух метров. Работу водолазов осложняло ещё и то, что пришлось работать в тесных и захламлённых помещениях. Для этого из ходовой рубки затонувшей «Булгарии» подняли и высушили план судна.

Вадим Гатилов (справа) и Андрей Новожилов, командир 328-го Экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ

© Фото из личного архива Вадима Гатилова

«Всё, что могло плавать, — всё сместилось со своих мест, всё, что было из ткани, размокло и разбухло. Был риск просто застрять, а всплыть некуда, — добавил водолаз. — Как правило, ни одна из операций подобного масштаба не обходится без гибели водолазов. Среди нас чудом никто не погиб».

Алексей Дурас на момент крушения теплохода работал в Северо-Западном поисково-спасательном отряде МЧС России. Ему принадлежит самое долгое погружение на «Булгарию» — водолаз провёл в воде шесть часов, поднимая на поверхность тела погибших пассажиров.

В первый спуск Дурас нашёл семь тел и провёл в воде более трёх часов, а во время второго погружения, когда пришлось поднимать девять тел, пришлось задержаться на шесть часов — именно Алексей Дурас обнаружил помещение, где во время крушения началась давка из-за спасательных жилетов.

«Это было помещение от главного бокового входа в корму, примерно так. И вот я нахожу эту комнатушку, а дверь находилась у меня над головой, судно-то лежало на боку. Оттуда на поверхность мы по цепочке передали девятерых, кажется, — вспоминает водолаз. — В основном женщин и детей».

Алексей Дурас (слева) дышит кислородом после своего героического спуска, продолжительностью свыше шести часов

© Фото из личного архива Вадима Гатилова

Признаны виновными

По факту крушения было возбуждены уголовные дела. Основными фигурантами стали пять человек: директор ООО «Агроречтур» Светлана Инякина, старший эксперт филиала Российского речного регистра Яков Ивашов, выживший старший помощник капитана «Булгарии» Рамиль Хаметов, Ирек Тимергазеев и Владислав Семёнов — начальник и главный госинспектор казанского отделения Ространснадзора.

По воспоминаниям адвокатов, в уголовном деле, возбуждённом после крушения, было более 140 томов, не считая вещественных доказательств, экспертиз и других документов. В деле также использовались Правила Российского речного регистра.

Директора агентства «АгроРечТур» — фирмы, взявшей в аренду «Булгарию» — Светлану Инякину до сих пор называют главной обвиняемой по делу о кораблекрушении.

Её признали виновной по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил охраны труда». По версии следствия и гособвинения, именно Инякина настаивала на выходе в рейс неисправного теплохода, чтобы рассчитаться с долгами, и добилась разрешения на эксплуатацию «Булгарии».

В июле 2014 года Московский районный суд города Казани приговорил женщину к 11 годам колонии, этот срок смягчили до 9,5 года. В общей сложности Инякина провела в СИЗО и в колонии семь лет и вышла на свободу благодаря амнистии к 70-летию Победы в сентябре 2018 года. За год до этого была ликвидирована и фирма «АгроРечТур», генеральным директором и учредителем которой была Инякина.

По неофициальным данным, сначала Светлана вернулась в Казань, а спустя время, устав от общественного внимания, могла уйти в монастырь.

Благодаря амнистии в честь 70-летия Победы досрочно вышел из колонии и старший помощник капитана «Булгарии» Рамиль Хаметов. После крушения «Булгарии» бывший старший помощник капитана теплохода проходил лечение в психиатрической клинике — по данным из открытых источников, в кораблекрушении погибла его гражданская жена.

Несмотря на первоначальный статус потерпевшего, впоследствии его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила. Суд приговорил Хаметова к 6,5 года колонии, он вышел на свободу спустя 4 года и 7 месяцев.

Согласно данным с его страницы в социальных сетях, он вернулся в Казань, где и живёт с супругой Татьяной и двумя детьми — сыном и дочерью.

На момент крушения теплохода Яков Ивашов был старшим экспертом камского филиала Российского речного регистра, выдавшего фирме «Аргоречтур» свидетельство о годности «Булгарии».

По статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Яков Ивашов был в итоге оправдан, но был признан виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и приговорён к пяти годам колонии. Благодаря амнистии Ивашова условно-досрочно освободили в зале Мотовилихинского суда Перми.

© Фото из личного архива Вадима Гатилова

«Заключение комиссии Ространснадзора выявило причастность первого помощника механика «Булгарии» Константина Пузанкова (выступавшего в суде в качестве свидетеля. — RT), в отношении которого органом предварительного расследования процессуальное решение почему-то принято не было. На момент крушения в машинном отделении, где был Пузанков, были открыты иллюминаторы, несмотря на требование об их задраивании, — пояснил RT адвокат Роберт Халиуллин. — Этот же механик без команды капитана заглушил двигатель судна, и из-за этого до отмели теплоходу не хватило всего 13,2 секунды хода».

Адвокат также предположил, что, если бы теплоход успел сесть на мель, большинство пассажиров могли выжить за счёт того, что большая часть корпуса «Булгарии» осталась бы над водой.

Руководитель казанского линейного отдела Волжского управления Госморречнадзора Ирек Тимергазеев, по версии следствия, подписал акт предлицензионной проверки, где говорилось о том, что у «Булгарии» есть все необходимые документы для работы, благодаря чему удалось получить лицензию и пустить судно в рейс. Его и его подчинённого — главного госинспектора того же отдела Владислава Семёнова — осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Тимергазеева суд приговорил к шести годам колонии, а Семёнова — к пяти. На сегодняшний день оба вышли на свободу.

Юрия Тучина — капитана сухогруза «Арбат», первого судна, которое прошло по Волге мимо выживших с «Булгарии», — обвинили по ст. 270 УК РФ «Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие». Суд присудил Тучину штраф в 130 тыс. рублей. По данным источника, после дела «Булгарии» и выплаты штрафа Тучин ушёл из речного флота. Бывший капитан вышел на пенсию и живёт со своей семьёй в Астраханской области.

Александр Егоров — капитан буксира «Дунайский-66», который прошёл мимо людей с «Булгарии» перед теплоходом «Арабелла» и тоже не подобрал с воды выживших, получил 190 тыс. рублей штрафа.

«До сих пор говорят слова благодарности»

Роман Лизалин — капитан теплохода «Арабелла», который в итоге поднял на борт всех спасшихся пассажиров и членов экипажа после кораблекрушения.

Работа спасателей на месте крушения теплохода

© Фото из личного архива Вадима Гатилова

В беседе с корреспондентом RT Роман признался, что даже спустя десять лет его узнают выжившие и благодарят за своё спасение.

«А мне, если честно, до сих пор неловко принимать слова благодарности, — признался Роман Лизалин. — Потому что до сих пор в памяти глаза одной женщины — матери, протягивавшей мне со спасательной шлюпки своего ребёнка. Такое не забывается».

После спасения людей с затонувшей «Булгарии» капитан «Арабеллы» был награждён орденом Мужества, перешёл работать в Общероссийский народный фронт, а затем возглавил предприятие по ремонту и строительству гражданских судов. Стараниями Лизалина на сегодняшний день идёт строительство нового учебного корпуса казанского филиала Волжского государственного университета речного транспорта. Также, по его словам, удалось построить несколько новых пассажирских судов и впервые за много лет возродить судоходство на реке Казанка.

Крушение «Булгарии» — не первая трагедия, которую пришлось пережить Роману. 12 июля 2001 года он получил сильные ожоги 36% тела после взрыва в машинном отделении теплохода «Константин Циолковский». Несмотря на травмы, операции и долгую реабилитацию, он продолжил работать на теплоходах.

«С экипажем «Циолковского» я периодически пересекаюсь по работе, ведь речной флот — это как маленькая деревня, где все друг друга знают, — пояснил Лизалин. — Больше того — тот теплоход, кажется, до сих пор на ходу, только называется уже «Две столицы»».