Спасатель рассказал о взаимодействии с властями Татарстана во время операции на «Булгарии»
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- РИА Новости
«Работа шла круглосуточно. С точки зрения взаимодействия всё было прекрасно — никаких испорченных телефонов, никакой искажённой информации. С нами работали напрямую первые лица Татарстана. Решения по нашим просьбам принимались мгновенно», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, на расстоянии полукилометра подошёл теплоход «Арабелла», на который спасателей переправляли после работы.
«Там кормили и предоставили каюты для отдыха», — пояснил он.
«Булгария» затонула 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище. Погибли 122 человека.
В 2018 году «Реальное время» сообщало, что главный фигурант дела о крушении, бывший директор компании «АгроРечТур» Светлана Инякина досрочно вышла на свободу.