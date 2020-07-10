Спасатель рассказал о взаимодействии с властями Татарстана во время операции на «Булгарии»

Начальник поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь рассказал о роли властей Татарстана в операции на теплоходе «Булгария».

«Работа шла круглосуточно. С точки зрения взаимодействия всё было прекрасно — никаких испорченных телефонов, никакой искажённой информации. С нами работали напрямую первые лица Татарстана. Решения по нашим просьбам принимались мгновенно», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, на расстоянии полукилометра подошёл теплоход «Арабелла», на который спасателей переправляли после работы.

«Там кормили и предоставили каюты для отдыха», — пояснил он.

«Булгария» затонула 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище. Погибли 122 человека.

В 2018 году «Реальное время» сообщало, что главный фигурант дела о крушении, бывший директор компании «АгроРечТур» Светлана Инякина досрочно вышла на свободу.