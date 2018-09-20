СМИ: Главный фигурант дела о крушении «Булгарии» досрочно вышла на свободу

Главный фигурант дела о крушении пассажирского теплохода «Булгария», бывший директор компании «АгроРечТур» Светлана Инякина досрочно вышла на свободу, сообщает «Реальное время».

Она освободилась из колонии на шесть лет раньше срока и вернулась в Казань.

В пресс-службе УФСИН России по Чувашии рассказали, что это произошло в соответствии с новым законом, согласно которому день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в обычной колонии и за два — в колонии-поселении.

Ранее стало известно, что Инякиной в рамках юбилейной амнистии сократят неотбытый срок на треть.

«Булгария» затонула 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище. Погибли 122 человека.

URA.RU сообщало, что владелец клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак досрочно вышел на свободу.