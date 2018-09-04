СМИ: Владелец клуба «Хромая лошадь» досрочно вышел на свободу

Владелец клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак досрочно вышел на свободу, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в ГУ ФСИН по Челябинской области.

Как утверждается, Зак освобождён из ИК №11 в Копейске по новому закону после перерасчёта срока.

Пермский бизнесмен находился в СИЗО с 5 декабря 2009 года до суда в апреле 2013 года. Этот период и был пересчитан из расчёта день в изоляторе — полтора дня в колонии.

«Зак сегодня вышел на свободу и сразу же вылетел в Москву. Перед отъездом он немного рассказал нам о своих планах. Прежде всего, он съездит в Израиль, чтобы подлечиться. А после этого вернётся домой и снова займётся бизнесом. Он хочет зарабатывать, так как очень большие деньги потратил за эти годы на адвокатов», — утверждает источник.

Зака осудили 30 апреля 2013 года. Он был приговорён к десяти годам и десяти месяцам колонии общего режима. Несколько раз бизнесмен пытался досрочно выйти на свободу, но ему отказывали в УДО.

Пожар в «Хромой лошади» произошёл 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек.