«Там, где это безопасно»: ГИБДД рассматривает возможность увеличения скорости до 150 км/ч на ряде участков

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что предел скорости на некоторых российских дорогах может быть увеличен до 150 км/ч. Он отметил, что реализовать это решение возможно только на тех участках трасс, где созданы все необходимые инфраструктурные условия. Эксперты поддержали инициативу, отметив, что уровень безопасности современных автомобилей позволяет в ряде случаев увеличить скоростные лимиты.

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявил, что в ведомстве рассматривают возможность увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог.

«(Рассматриваем. — RT) повышение скорости до 150 км в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно», — приводит его слова ТАСС.

По словам Черникова, увеличение скорости будет возможно на таких отрезках, где «обеспечены все инфраструктурные мероприятия, в частности, разделение транспортных потоков искусственным сооружением».

Глава ГИБДД выразил надежду, что многие водители смогут положительно оценить предложенное ведомством повышение скоростного лимита.

«Я думаю, что водители будут благодарны, когда они смогут комфортно проехать участок дороги со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она будет не минимизирована до какого-то очень мелкого предела», — пояснил он.

Черников также добавил, что в ближайшее время ГИБДД будет участвовать в вынесении заключения по проектам организации дорожного движения и комплексных схем и сможет давать указания по размещению знаков, дорожных камер и разметок.

АГН «Москва»

Он также рассказал, что ГИБДД разрабатывает систему, благодаря которой из общего потока автомобилей на дороге можно будет выявить злостного нарушителя ПДД. По его словам, в состав комплекса войдут «умные» камеры, позволяющие считывать весь поток автомобилей.

«До конца года, когда такой инструментарий дадут, мы сможем выявлять не только массовых нарушителей ПДД, но и тех, кто находится в розыске», — добавил он.

Эксперты положительно оценили инициативу главы ГИБДД о повышении скоростного лимита. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сказал, что «это давно пора сделать».

«А регионам — прекратить искусственно занижать скоростной режим, чтобы обеспечивать работу камер фотовидеофиксации, зарабатывать деньги для региональных бюджетов и афиллированных коммерческих структур. И вообще пора провести инвентаризацию всех дорог на предмет соответствия дорожных знаков, разметки, а также ликвидировать все «ловушки», — написал Нилов в Telegram.

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с RT также поддержал идею смягчить скоростные ограничения на подходящих для этого трассах. Эксперт отметил, что уровень безопасности современных автомобилей позволяет это сделать.

«На сегодняшний день машины сделаны таким образом: они оснащены системами безопасности, будь то подушки безопасности, антиблокировочные системы, чтобы колёса не прокручивались, антизаносные системы», — сказал он.

Также по теме В ГИБДД вновь высказались против идеи снижения скорости в городах до 30 км/ч Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников прокомментировал идею снизить...

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что повышать лимит стоит только на тех участках, где это действительно безопасно.

«Поголовно везде поднимать нельзя, потому что есть опасные участки, повороты, там скорость должна соответствовать опасности данного участка», — пояснил он свою точку зрения.

Добавим, что ранее глава ГИБДД высказался против идеи снижения разрешённой скорости в городах до 30 км/ч и сокращения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч.

По его мнению, те, кто предлагает такое снижение, думают не о безопасности дорожного движения, а о «каких-то других моментах, в том числе о том, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация».

Черников отметил, что инициаторам подобных идей следует самим попробовать проехать по городу, «особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений». Он добавил, что необходимо «прекратить втягивать МВД в необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов».

О повышении скоростных лимитов, в свою очередь, ранее также говорили в госкомпании «Автодор». Председатель правления компании Вячеслав Петушенко в 2020 году заявил, что скоростной лимит на платных трассах М11 «Нева» и М4 «Дон» в будущем может быть увеличен до 150 км/ч. В настоящее время максимальная скорость на этих магистралях варьируется от 110 до 130 км/ч на некоторых участках.

После высказывания главы «Автодора» руководитель ГИБДД также заявил, что считает возводимые компанией дороги безопасными. Черников выразил надежду, что к 2024 году смертность на платных трассах будет снижена до нуля.