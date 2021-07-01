Глава ГИБДД оценил данные по снижению числа ДТП с нетрезвыми водителями

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявил, что снижение аварийности с пьяными водителями на дорогах есть, но пока недостаточное.

Своё мнение он высказал в ходе пресс-конференции в четверг, 1 июля, пишут «Известия».

Так, по его словам, водители предупреждают ГИБДД о пьяных за рулём, если видят их на дороге.

«Снижение аварийности есть с пьяными водителями, но пока недостаточное», — отметил при этом Черников.

Он также рассказал о приборах, которые появятся у ГИБДД в 2022 году.

Речь идёт об устройствах для моментального выявления нетрезвых водителей.

Как ранее сообщал телеканал «360», доля дорожных аварий в Московской области снизилась на 17% за год.