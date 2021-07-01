Глава ГИБДД оценил данные по снижению числа ДТП с нетрезвыми водителями
- РИА Новости
Своё мнение он высказал в ходе пресс-конференции в четверг, 1 июля, пишут «Известия».
Так, по его словам, водители предупреждают ГИБДД о пьяных за рулём, если видят их на дороге.
«Снижение аварийности есть с пьяными водителями, но пока недостаточное», — отметил при этом Черников.
Он также рассказал о приборах, которые появятся у ГИБДД в 2022 году.
Речь идёт об устройствах для моментального выявления нетрезвых водителей.
Как ранее сообщал телеканал «360», доля дорожных аварий в Московской области снизилась на 17% за год.