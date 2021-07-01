У ГИБДД появятся приборы для моментального определения пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД в 2022 году получат специальное оборудование для моментального определения алкогольного опьянения у водителей. Об этом сообщил глава инспекции Михаил Черников.

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — приводит ТАСС его слова в эфире радио «Милицейская волна».

Черников отметил, что прибор сможет определить у водителя наличие алкогольных паров по выдыхаемому воздуху.

Ранее глава ГИБДД рассказал, что общее количество ДТП в России сократилось в 2020 году на 11,07%.