У ГИБДД появятся приборы для моментального определения пьяных водителей
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«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — приводит ТАСС его слова в эфире радио «Милицейская волна».
Черников отметил, что прибор сможет определить у водителя наличие алкогольных паров по выдыхаемому воздуху.
Ранее глава ГИБДД рассказал, что общее количество ДТП в России сократилось в 2020 году на 11,07%.