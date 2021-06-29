В ГИБДД рассказали о снижении аварийности на дорогах

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Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников рассказал о снижении аварийности на дорогах.
В ГИБДД рассказали о снижении аварийности на дорогах
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Реализованные системные меры в 2020 году позволили значительно снизить аварийность на наших дорогах — общее количество ДТП сократилось на 11,07%. По итогам пяти месяцев этого года зафиксировано снижение количества ДТП с пострадавшими на 7,2%, а погибших в них стало меньше на 13,2%», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, число ДТП с участием пешеходов уменьшилось на 6,9%, число погибших в них — на четверть. Реже стали фиксироваться аварии с участием водителей в состоянии опьянения — почти на 40%.

Как отметил Черников, это результат мер системного характера.

Он также выразил мнение, что поведение на дороге должно быть продиктовано не только возможным наказанием, но и сознанием того или иного участника дорожного движения. По его словам, самосознание гораздо больше влияет на ситуацию на дорогах.

«А механическое увеличение санкций не может само по себе служить эффективной мерой профилактики», — добавил Черников.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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