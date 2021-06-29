В ГИБДД вновь высказались против идеи снижения скорости в городах до 30 км/ч

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников прокомментировал идею снизить скорость в городах до 30 км/ч.

«МВД России выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч и снижения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его мнению, те, кто предлагает такое снижение, думают не о безопасности дорожного движения, а о каких-то других моментах, в том числе о том, как пополнить доходную часть с помощью штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация.

«Инициаторам такой идеи самим надо попробовать сесть за руль и проехать по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений. Также стоит акцентировать внимание на том, что следует прекратить втягивать МВД в необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов», — добавил Черников.

Ранее в ГИБДД оценили идею снижения скорости внутри городов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.