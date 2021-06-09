В ГИБДД оценили идею снижения скорости внутри городов
- globallookpress.com
«Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять», — приводит ТАСС слова Митрошина.
Он также призвал к индивидуальному рассмотрению каждой ситуации.
«Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, ... не просто ввести ограничения», — резюмировал Митрошин.
Ранее автоэксперт оценил планы ввести новый штраф для автомобилистов.