В ГИБДД оценили идею снижения скорости внутри городов

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Госавтоинспекция поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов и населённых пунктов с 60 км/ч до 30 км/ч, заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
В ГИБДД оценили идею снижения скорости внутри городов
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«Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять», — приводит ТАСС слова Митрошина.

Он также призвал к индивидуальному рассмотрению каждой ситуации.

«Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, ... не просто ввести ограничения», — резюмировал Митрошин.

Ранее автоэксперт оценил планы ввести новый штраф для автомобилистов.

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