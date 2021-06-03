Автоэксперт оценил планы ввести новый штраф для автомобилистов

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяжённых участках дорог.

«Эту практику стали вводить отдельные регионы — установление средней скорости и наказание за её превышение. Но затем Верховный суд высказался, что кодекс не предусматривает подобного рода наказаний, что должно обязательно определяться место и время совершения правонарушения... Сейчас пытаются это узаконить и внести соответствующую норму в Кодекс об административных правонарушениях», — пояснил Похмелкин.

Эксперт выразил мнение, что это некорректно, поскольку обязательно должно быть зафиксировано место и время совершения правонарушения.

«Это непременные признаки любого деяния... Кроме того, все дорожные знаки, ограничивающие скорость, они касаются конкретных участков... Я не против тотального видеоконтроля вообще. Установите видеокамеры повсеместно, на всех дорогах и трассах, и фиксируйте в каждый момент времени такое превышение», — заключил он.

Ранее Autonews.ru со ссылкой на Минюст сообщил о том, что в России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяжённых участках дорог.

Сейчас в КоАП нет специальной статьи за такое нарушение, водителей наказывают по тому же принципу, что и за «мгновенное» превышение.

Например, пишет издание, если автомобилист в среднем ехал быстрее допустимых 90 км/ч, сначала на 30 км/ч, а потом на 70 км/ч, ему, вероятнее всего, придёт один максимальный штраф за превышение скорости на 40—60 км/ч — 1,5 тыс. рублей.