В России могут ввести новый штраф за превышение скорости

В России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяжённых участках дорог, сообщает Autonews.ru со ссылкой на Минюст.

Как рассказали в ведомстве, вопрос прорабатывается совместно с МВД и Минтрансом.

Сейчас в КоАП нет специальной статьи за такое нарушение, водителей наказывают по такому же принципу, что и за «мгновенное» превышение.

Например, пишет издание, если автомобилист в среднем ехал быстрее допустимых 90 км/ч, сначала на 30 км/ч, а потом на 70 км/ч, ему, вероятнее всего, придёт один максимальный штраф за превышение скорости на 40—60 км/ч — 1,5 тыс. рублей.

В ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око» пояснили, что речь идёт о ст. 12.9 КоАП.

«Средняя скорость» — это метод измерения скорости транспортного средства на участке дороги с помощью двух синхронизированных камер фотовидеофиксации, установленных в начале и в конце участка контроля», — сказали представители компаний-разработчиков.

По их словам, он основан на формуле V = S/t, то есть «скорость определяется исходя из времени, за которое проходится определённое расстояние».

Ранее автовладельцам напомнили о нескольких неочевидных штрафах.