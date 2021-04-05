В России изучают новый способ ограничения скорости

В России начали тестировать способ ограничения скорости с использованием динамических дорожных знаков, а также с помощью специальный контрольных комплексов с камерами.

Об этом пишет портал Autonews.

Отмечается, что с помощью этой технологии можно снижать скорость при сложных дорожных условиях: низкой видимости или гололедице.

На данный момент для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечёт за собой получение штрафа.

Уточняется, что новые знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды, выводя ее на электронное табло.

Ранее сообщалось, что в России создали систему сдачи экзамена на права с использованием VR-технологий.