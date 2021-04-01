В России создали систему сдачи экзамена на права с использованием VR-технологий

В Центре компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис рассказали о создании автоматизированной системы сдачи экзаменов по вождению. Как предполагается, новая технология повысит прозрачность сдачи теоретической и практической частей экзамена. С подробностями, связанными с процессом внедрения инновации, ознакомился RT.

Так, теоретическую часть экзамена разработчики предложили сдавать с помощью VR-технологий.

«Экзаменуемый надевает очки и отвечает на вопросы о правилах дорожного движения в условиях виртуальной среды. Геймификация процесса приёма экзамена даёт возможность обыгрывать реальные дорожные ситуации в 3D-симуляции», — объяснили в центре компетенций.

По словам Салимжана Гафурова, руководителя Лаборатории автономных транспортных систем (входит в состав центра), использование VR поспособствует в том числе повышению прозрачности процесса сдачи теории, ведь в симуляции невозможно воспользоваться шпаргалкой.

Для практической части экзамена в автомобиле, предназначенном для прохождения тестирования, установят аппаратно-программный комплекс, состоящий из сенсоров технического зрения и локализации (в частности, камер, радаров, глобальной спутниковой навигации).

Такая система, как объяснил Гафуров, даст возможность получать из машины сообщения об ошибках экзаменуемого, например о неправильно совершённом манёвре или непристёгнутом ремне безопасности.

Для экзаменатора же разработано клиентское приложение. Оно запускается на планшете у сотрудника ГИБДД, отображая положение машины и фиксируя допущенные ошибки.

«Тестовую сдачу с использованием комплексной системы прошли 39 человек в пределах Иннополиса и агломерации Казани... В среднем тестируемые допускали четыре ошибки за одну попытку. Самая распространённая ошибка — манёвры без включённых сигналов поворота. Из 41 возможного нарушения правил дорожного движения, фиксируемых во время сдачи экзамена, разработанный комплекс распознаёт 21: превышение скорости, остановка в неположенном месте, игнорирование знаков приоритета движения и другие», — добавили в центре.

Как отмечается, аппаратно-программный комплекс уже готов к эксплуатации, однако для этого необходима сертификация. В настоящее время соответствующий вопрос прорабатывается.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что в России с 1 апреля вступят в силу изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.