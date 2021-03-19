Автоэксперт оценил изменения в правилах сдачи экзамена на права

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал в беседе с RT изменения в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

«Я полагаю, что дорожные условия, какими бы они ни были, всё равно всех эпизодов важных не воспроизведут, а площадка это позволяла сделать и выявить и отработать некоторые важные элементы. Что касается наблюдателей, то я ратую за другой подход к экзаменам: я считаю, что он должен приниматься независимыми экспертами или комиссией. Состоять такие комиссии должны из опытных, квалифицированных водителей», — отметил Похмелкин.

Ранее в ГАИ сообщили о том, что с 1 апреля вступят в силу изменения в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.

Отмечается, что ключевым изменением станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет.