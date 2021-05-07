Эксперты рассказали о неожиданных штрафах для автовладельцев

Эксперты издания Autonews.ru рассказали о нескольких неочевидных штрафах, которые грозят автовладельцам в России.

Во-первых, водитель может получить штраф, если в его автомобиле отсутствует одно из зеркал заднего вида. В таком случае транспортное средство считается неисправным.

При заезде на размеченные парковочные линии автолюбителю грозит взыскание в 500 рублей.

Нарушение действия знака «Парковка только для резидентов» может обойтись водителю в 2,5 тыс. рублей.

Эксперты также предупредили, что парковка на закруглённых треугольниках и островках безопасности является нарушением.

Кроме того, эксплуатация транспортного средства с большой трещиной на лобовом стекле запрещена.

Отдельно специалисты напомнили, что установка дополнительного оборудования, такого как спойлер или фаркоп, на машину без получения разрешения считается нарушением.

Наконец, парковка автомобиля без государственных номеров на бесплатных стоянках может обернуться его увозом на штрафстоянку.

С 1 мая в России в пять раз увеличили штраф за нарушение ПДД при переезде железнодорожных путей.

Согласно вступившим в силу поправкам к Кодексу об административных правонарушениях, теперь за данное нарушение будет назначаться штраф в размере 5 тыс. рублей.