Автоэксперт поддержал увеличение штрафа за нарушение ПДД на переездах

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России в пять раз увеличили штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) при переезде железнодорожных путей.

«Я не сторонник закручивания гаек... Но то, что касается железнодорожных переездов... У нас очень часто творится такая вакханалия, что давно пора наводить здесь порядок, потому что авария на железнодорожном переезде — это не просто авария, это, как правило, страшная трагедия. Нынешняя 1 тыс. рублей — это не штраф. Введение штрафа в 5 тыс. рублей — это совершенно правильно», — подчеркнул Кадаков.

Также эксперт отметил, что следует ввести норму о наказании за нарушение в непосредственной близости от железнодорожного переезда.

«Поскольку у нас на эту единственную полосу, как правило, через переезд в каждом направлении люди едут с двух полос, с трёх, с обочины, со встречки, вот за это тоже нужно жестоко наказывать, я считаю, и наводить порядок», — заключил он.

С 1 мая в России в пять раз увеличили штраф за нарушение ПДД при переезде железнодорожных путей.

Согласно вступившим в силу поправкам к Кодексу об административных правонарушениях, теперь за данное нарушение будет назначаться штраф в размере 5 тыс. рублей.