Глава ГИБДД назвал число выписанных при помощи камер штрафов в 2021 году

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Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью газете «Аргументы и Факты» назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер.
Глава ГИБДД назвал число выписанных при помощи камер штрафов в 2021 году
  • РИА Новости

«С помощью камер за пять месяцев 2021 года вынесено 46,8 млн постановлений по делам об административных правонарушениях. Это 86% от общего числа штрафов», — сообщил глава ведомства.

Он добавил, что «анализ эффективности применения комп­лексов свидетельствует, что в местах их работы отмечается снижение общего количества ДТП и тяжести их последствий».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

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