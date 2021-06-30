Глава ГИБДД назвал число выписанных при помощи камер штрафов в 2021 году

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью газете «Аргументы и Факты» назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер.

«С помощью камер за пять месяцев 2021 года вынесено 46,8 млн постановлений по делам об административных правонарушениях. Это 86% от общего числа штрафов», — сообщил глава ведомства.

Он добавил, что «анализ эффективности применения комп­лексов свидетельствует, что в местах их работы отмечается снижение общего количества ДТП и тяжести их последствий».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.