Глава ГИБДД назвал число выписанных при помощи камер штрафов в 2021 году
- РИА Новости
«С помощью камер за пять месяцев 2021 года вынесено 46,8 млн постановлений по делам об административных правонарушениях. Это 86% от общего числа штрафов», — сообщил глава ведомства.
Он добавил, что «анализ эффективности применения комплексов свидетельствует, что в местах их работы отмечается снижение общего количества ДТП и тяжести их последствий».
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.