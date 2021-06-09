Госдума ужесточила наказание за вождение в нетрезвом виде

Короткая ссылка
Госдума приняла закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.
Госдума ужесточила наказание за вождение в нетрезвом виде
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Законом, принятым депутатами в третьем чтении, предлагается увеличить до трёх лет уголовный срок за пьяное вождение, если водитель ранее уже был судим за это. Сейчас наказание составляет два года», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние — от 300 до 500 тыс. вместо 200—300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет» вместо «от одного года до двух лет».

Накануне в Госдуме приняли поправки об ужесточении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить