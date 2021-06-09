Госдума ужесточила наказание за вождение в нетрезвом виде

Госдума приняла закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

«Законом, принятым депутатами в третьем чтении, предлагается увеличить до трёх лет уголовный срок за пьяное вождение, если водитель ранее уже был судим за это. Сейчас наказание составляет два года», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние — от 300 до 500 тыс. вместо 200—300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет» вместо «от одного года до двух лет».

Накануне в Госдуме приняли поправки об ужесточении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде.