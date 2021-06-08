В Госдуме приняли поправки об ужесточении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки к законопроекту об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное вождение транспортного средства в нетрезвом виде.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В соответствии с действующим законодательством, повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде карается двумя годами лишения свободы.

Предлагается не только увеличить срок заключения, но и усилить штрафные санкции, заменив установленные выплаты в размере 200—300 тыс. рублей на штраф 300—500 тыс. рублей. Кроме того, предлагается исключить наказание в виде обязательных работ. «Мы приняли решение ужесточить наказание за ДТП, совершённые в пьяном виде. Все эти шаги уменьшат число аварий на дорогах и сократят количество жертв», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, в Минпромторге и ГИБДД обсуждают идею установки алкозамков на машины за нетрезвую езду.