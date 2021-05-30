В России обсуждают идею установки алкозамков на машины за нетрезвую езду

Минпромторг России и ГИБДД изучают возможность принудительного оборудования алкозамками автомобилей водителей, которые хоть раз привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак на выставке «Интеллект машин и механизмов».

«Если человек хоть раз попался (мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю) на нетрезвом вождении за рулём, он вносится в базу», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шпака, обсуждается идея о том, чтобы изменить правила таким образом, чтобы все автомобили нарушителя, на которых он ездит, были принудительно за его счёт оборудованы алкозамком.

«Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулём, ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — отметил замминистра.

По его мнению, высоким спросом алкозамки могут пользоваться у такси и каршеринговых компаний.

В июле 2020 года член Общественной палаты, вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов прокомментировал идею внедрения в России алкозамков, которые блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.