«Получал информацию о полётах военной авиации»: в Крыму арестовали подозреваемого в работе на украинскую разведку

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца жителя города, подозреваемого в государственной измене за сотрудничество с украинской разведкой. Ранее его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержанный на протяжении длительного времени по заданию спецслужб Украины собирал информацию о полётах российской военной авиации в регионе. Отмечается, что эти сведения могли быть использованы для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Симферополя, которого подозревают в работе на украинскую разведку. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приёмного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полётах российской военной авиации. Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») — до 20 лет лишения свободы. Как сообщили позднее в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя, мужчину арестовали на два месяца.

«Проверив представленные материалы и заслушав участников процесса, суд постановил: избрать С., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 августа 2021 года», — приводит ТАСС текст сообщения.

По данным следствия, подозреваемый в госизмене собирал и передавал украинской разведке информацию о деятельности авиации Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России над территорией Крыма и акваторией Чёрного моря. Эти сведения содержали актуальные данные военного характера и могли быть использованы иностранным государством.

Пресс-служба ФСБ также опубликовала видеозапись задержания и осмотра в квартире подозреваемого.

ФСБ опубликовала видео задержания украинского агента в Крыму

Как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник, задержанный житель Симферополя был гражданским специалистом: «Это технический специалист, который разбирается в специализированном оборудовании. Но не военный, гражданского профиля».

В свою очередь, источник ТАСС заявил, что задержание произошло ещё 22 июня: «Подозреваемый работает в госструктуре, не связанной с авиацией».

Случаи шпионажа в пользу Украины

С начала 2021 года в России было выявлено несколько случаев уголовно наказуемых действий, совершённых в интересах украинских спецслужб. Так, в марте сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина РФ Владислава Есипенко, занимавшегося разведывательно-подрывной деятельностью. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Впоследствии Есипенко сообщил, что он также работал на один из проектов финансируемого Вашингтоном «Радио Свобода»*.

В том же месяце Севастопольский городской суд признал виновной в госизмене за передачу секретных сведений украинской разведке местную жительницу 1955 года рождения, которая была задержана ещё в ноябре 2019 года. Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Также по теме «Не успел нанести ущерб внешней безопасности России»: ФСБ разоблачила агента спецслужб Украины Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины Алексея Семеняку, который работал в интересах украинских спецслужб. Как отметили в...

В середине апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка, который пытался получить информацию закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином. В ФСБ отмечали, что его деятельность носила враждебный характер по отношению к РФ и была несовместима со статусом дипломатического работника. По словам дипломата, его интересовали различные базы данных, в частности сведения о регистрационных номерах автомобилей, об уголовных делах и о прописке.

Позднее в том же месяце в Севастополе задержали россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Он целенаправленно собирал и передавал Киеву составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

В начале июня сотрудники ФСБ России задержали Алексея Семеняку, который работал в интересах украинских спецслужб. Координацией его действий занимались руководители одного из отделов украинской контрразведки. Отмечалось, что Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности России. Его нахождение на территории страны было признано нежелательным, он был выслан с территории РФ и получил запрет на въезд сроком на 25 лет.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.