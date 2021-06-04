«Будет десять выходных дней»: глава Минтруда рассказал о сроках новогодних каникул в 2022 году

Предстоящие новогодние каникулы продлятся десять дней — с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, добавив, что в Минтруде обязательно рассмотрят возможность введения постоянного выходного в заключительный день года. Кроме того, он уточнил, что продолжительность выходных на майские праздники 2022 года в общей сложности составит восемь дней.

Длительность новогодних каникул в 2022 году составит десять дней — с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«На новогодние праздники у нас с вами будет десять выходных дней: к 31 декабря добавится девять дней в январе. С учётом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал Котяков, чьи слова приводит ТАСС.

Он добавил, что министерство рассмотрит возможность введения постоянного выходного дня 31 декабря.

«Мы на неё (возможность. — RT) обязательно посмотрим, но с учётом ближайшего горизонта это нам ещё нужно рассмотреть», — пояснил глава Минтруда.

Наряду с этим министр указал, что майские праздники в 2022-м также будут продолжительными.

«Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 Мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — добавил Котяков.

Напомним, в этом году указом президента России Владимира Путина период рабочих дней с 4 по 7 мая был объявлен нерабочим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Таким образом майские праздничные дни продолжались с 1 по 10 мая.

АГН «Москва»

© Денис Гришкин

Как считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, 31 декабря вполне может войти на постоянной основе в официальный календарь праздничных дней, установленных Трудовым кодексом.

«Я думаю, что объективно такая возможность имеется. Сегодня в Российской Федерации в официальном календаре 14 праздничных дней, и 31 декабря, скорее всего, войдёт именно в этот календарь. При этом если выходной праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, то, как мы знаем, он переносится. И в связи с этим порядком у нас как раз скапливаются те самые праздничные дни, новогодние каникулы, майские праздники, которые мы все очень любим», — пояснила она в разговоре с RT.

Парламентарий также заметила, что опросы демонстрируют позицию населения, из которой следует, что россияне предпочитают длинные новогодние каникулы.

«На мой взгляд, если мы просто переставим какой-то из праздников, то с 31 декабря по 7 января россияне будут в обязательном порядке находиться на новогодних каникулах, это удовлетворит все воюющие сегодня на эту тему стороны», — указала Бессараб.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил RT, что фракция КПРФ, в которой он состоит, поддержала бы введение постоянного выходного дня 31 декабря.

«Я лично за то, чтобы у нас сократили другие длинные каникулы. А 31 декабря люди всё равно в большинстве своём не работают. Зачем имитировать какую-то занятость? День фактически нерабочий, и надо сделать его официально нерабочим», — заметил парламентарий.

Хронология вопроса

Напомним, в октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021-го станет выходным днём.

«В новом году (2021-м. — RT) 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря соответственно», — говорилось в сообщении на сайте кабмина.

Позднее, в декабре, глава Минтруда Антон Котяков говорил, что в соответствии с поручением президента министерство разработает поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днём.

Также по теме Перенос с января: в 2021 году 31 декабря станет выходным днём В 2021 году 31 декабря станет выходным днём из-за переноса праздников. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление,...

Он также подчёркивал, что в 2020-м Владимир Путин рекомендовал руководителям субъектов РФ объявить выходным последний день года.

«Что касается определения выходным днём 31 декабря 2020 года, то юридически такое право есть у каждого отдельного работодателя в отношении своих сотрудников. Президент России рекомендовал в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделать это. Губернаторы ряда субъектов РФ уже объявили 31 декабря дополнительным выходным. Такие решения могут оформляться в том числе и решением региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — говорил он в интервью агентству «Интерфакс».

Напомним, что 23 декабря в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по нацпроектам лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов обратился к главе государства с просьбой объявить 31 декабря 2020 года выходным днём, поскольку Новый год в России традиционно является семейным праздником.

В свою очередь, президент России обратил внимание на то, что 31 декабря обычно бывает «очень своеобразная работа». Он также отметил, что на федеральном уровне в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством невозможно утвердить последний день уходящего года выходным.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую: в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделайте это», — заявил Путин.