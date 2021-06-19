Винтокрылые платформы: российский авиаконструктор — о будущем БПЛА вертолётного типа

В будущем значительная доля перевозок малогабаритных грузов в России будет осуществляться посредством винтокрылых беспилотных аппаратов. С таким прогнозом в интервью RT выступил генеральный директор компании «Авиационные вспомогательные системы» (АВС) Александр Курников. Эта фирма совместно с IT-предприятием «Аэромакс» создаёт многофункциональные интеллектуальные беспилотные платформы под брендом SmartHeli. Сейчас в линейке отечественных разработчиков три основных семейства БПЛА вертолётного типа: SH-350, SH-450 и SH-550, отличающихся по грузоподъёмности и продолжительности полёта. Курников отмечает, что пока развитие данного сектора услуг сдерживают некоторые нормы российского законодательства. Однако специалист ожидает, что в ближайшие годы большая часть правовых ограничений для формирования рынка беспилотных перевозок будет скорректирована.

— Александр Валентинович, SmartHeli (SH) — новый бренд на рынке гражданских беспилотников вертолётного типа. Вы работаете самостоятельно или сотрудничаете с кем-то?

— Мы действительно являемся новым игроком на рынке гражданских винтокрылых беспилотных платформ, хотя некоторые наши аппараты уже успешно эксплуатируются. Наша миссия заключается в создании доступных по цене интеллектуальных беспилотных авиационных систем для самых разнообразных нужд и отраслей промышленности.

Прежде всего мы говорим о логистике, поисково-спасательной деятельности, экологическом мониторинге, сельском хозяйстве, геодезии и картографии, строительстве, нефтегазовом секторе и телекоммуникациях.

АВС работает в кооперации с ведущими научными институтами, конструкторскими бюро и производственными площадками России, а нашим ключевым партнёром является компания «Аэромакс», которая специализируется на разработке комплексных IT-решений для различных сфер бизнеса.

«Аэромакс» — один из лидеров в области развития гражданских беспилотных проектов и цифровых геоинформационных платформ, и вместе мы планируем покорить не только российский рынок, но и добиться существенного успеха на международном.

Если говорить конкретно про нашу организацию, то, помимо беспилотников вертолётного типа, АВС изготавливает оптико-электронные комплексы, радиолокационные станции (РЛС) и системы управления. Собственно, все эти устройства как раз и устанавливаются на платформы SmartHeli.

Генеральный директор компании «Авиационные вспомогательные системы» (АВС) Александр Курников

© «Аэромакс»

— Какие проекты БПЛА вы уже реализовали?

— На недавно проходившей в «Крокус Экспо» международной выставке HeliRussia-2021 АВС и «Аэромакс» представили три модели беспилотных летательных аппаратов, которые являются продуктом нашего тесного сотрудничества.

Продемонстрированные БПЛА могут находиться в воздухе несколько часов, преодолевать сотни километров и транспортировать десятки килограммов полезной нагрузки. В систему управления SmartHeli интегрированы технологии искусственного интеллекта, благодаря которым осуществляется автономный полёт, «самостоятельное» ориентирование на местности и облёт различных препятствий.

В этом контексте важную роль играет программное обеспечение системы технического зрения. Оно объединяет данные от РЛС, аппаратуры мониторинга, системы автоматической посадки, оптических приборов и датчиков LIDAR (технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических комплексов. — RT).

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На выставке мы показали одну из модификаций семейства SH-350 — это наше первое детище с «Аэромаксом». SmartHeli-350 была приобретена МФТИ (Московским физико-техническим институтом. — RT) и успешно испытана в Арктике при выполнении ледовой разведки.

Эта машина имеет многоспектральную оптико-электронную систему, которая позволяет «разглядеть» любые объекты на однообразном заполярном пространстве.

Максимальный взлётный вес SH-350 составляет 350 кг, максимальный запас топлива — 110 л, крейсерская скорость — 90 км/ч, максимальная — 150 км/ч. Диапазон эксплуатационных высот у SH-350 варьируется от 50 до 3000 м. В воздухе беспилотник может находиться до пяти часов.

В зависимости от пожеланий заказчика и специфики поставленных задач SH-350 оснащаются различными оптико-электронными системами, способными работать в телевизионном, тепловизионном и инфракрасном диапазонах.

Ещё раз подчеркну, что на основе SH-350 построено целое семейство беспилотных систем под различные задачи. Например, базовая версия предназначена для мониторинга ледовой обстановки, модификация SH-350G — под выполнение геофизических исследований, SH-350R — для поисково-спасательных миссий и так далее.

Конечно, мы не стали останавливаться и разработали более грузоподъёмный аппарат SmartHeli-450 со взлётной массой 450 кг. Скоростные качества у аппарата те же, но побольше запас топлива (140 л) и продолжительность полёта (до шести часов). В настоящее время идут его лётные испытания. SH-450 также станет основой целой линейки беспилотных систем под различные задачи.

Самой перспективной нашей разработкой на сегодняшний день можно назвать модель SH-550. Это более габаритная машина с более высокими по сравнению с предшественниками характеристиками. Взлётная масса аппарата составляет 550 кг, при этом общая полезная нагрузка — не менее 220 кг, крейсерская скорость — 100 км/ч, максимальная — 170 км/ч.

Более мощный силовой агрегат и объёмный топливный бак позволили увеличить продолжительность полёта SH-550 до 7,5 часа и поднять динамический потолок до 4000 м.

Бортовые агрегаты и системы БПЛА SH-550

© «Аэромакс»

— Вы уже рассказали о собственных бортовых системах, установленных на беспилотниках SmartHeli. А какие комплектующие вы приобретаете у сторонних организаций? Много ли у вас импортных систем и агрегатов?

— В изделиях бренда SmartHeli до 90% комплектующих — отечественного производства. Это почти всё бортовое оборудование, винтовые механизмы, композиты, из которых изготавливается корпус. К сожалению, в России пока нет линейки специализированных двигателей для разных типов БПЛА. Поэтому нам приходится переделывать доступные на рынке силовые агрегаты.

Также в России фактически нет собственной гражданской электронно-компонентной базы. Точнее, она есть, но по техническим характеристикам отечественная микроэлектроника зачастую уступает зарубежным аналогам. С этим ничего не поделать, но мы, например, сами изготавливаем платы и адаптируем другие закупаемые комплектующие.

— Какие существуют эксплуатационные ограничения у моделей SmartHeli?

— На самом деле наши беспилотные винтокрылые машины могут использоваться в диапазонах высот от 50 м и далее до динамического потолка. Их можно применять в любое время суток и практически в любых погодных условиях.

Для взлёта и посадки наших беспилотников не требуется специально оборудованная взлётная полоса, достаточно относительно ровной площадки 10 × 10 м, и это существенно расширяет возможности применения наших авиационных беспилотных систем.

Имеющийся опыт применения гражданских беспилотных платформ, в том числе вертолётного типа, позволяет сделать вывод, что эксплуатация подобного класса авиатехники во многих сферах более целесообразна, чем подъём в воздух пилотируемой авиации.

Современные БПЛА куда эффективнее и, что очень важно, дешевле при решении большинства современных задач на относительно небольших расстояниях. В ближайшее время мы прогнозируем бурный рост рынка грузовых перевозок беспилотными платформами. Эта тенденция уже наблюдается в зарубежных странах и непременно захватит нашу страну.

Применительно к РФ мы исходим из того, что «Почта России», сервисы доставки и частные транспортные компании не будут поднимать в воздух малую авиацию или использовать автомобильный транспорт, когда требуется быстрая перевозка грузов в пределах нескольких десятков килограммов.

С учётом реалий российской инфраструктуры не всегда есть возможность добраться до пункта доставки на автомобиле, а постоянно гонять Ан-2, Ми-8 или другой пилотируемый транспорт — нецелесообразно с экономической точки зрения. По нашим расчётам, SmartHeli могут доставлять грузы в пределах нескольких сотен километров без существенных затрат.

Мы предлагаем перевозить, условно говоря, от 20 до 100 кг грузов «здесь и сейчас» без необходимости длительного ожидания, пока соберётся приличная партия груза для отправки «большим бортом». С нашей точки зрения, такой формат актуален для транспортировки широкого круга потребительских товаров, продуктов питания, медицинских препаратов и биоматериалов.

По нашим прогнозам, услуги доставки беспилотниками вертолётного типа будут востребованы не только в малонаселённой местности, но и в крупных городах, включая Москву и Московскую область.

Как будет устроен этот рынок, сказать пока сложно. У нас есть свой лётно-испытательный комплекс, и уже сейчас мы предлагаем услуги оператора БПЛА, который одновременно может производить техническое обслуживание и ремонт аппарата. В будущем, уверен, будет активно развиваться лизинг.

Поэтому машинами SmartHeli интересуются немало российских организаций. Есть интерес и у зарубежных стран, где понимают перспективность применения беспилотных воздушных систем.

Грузовой контейнер для винтокрылого БПЛА

© «Аэромакс»

— Возможно, вы правы, но почему же мы не наблюдаем в нашей стране, где населённые пункты нередко находятся в транспортной изоляции, применения грузовых беспилотных платформ?

— Основным препятствием для развития такого рынка является действующее российское законодательство, которое не регламентирует функционирование сектора грузовых перевозок с помощью БПЛА. Сейчас достаточно легко зарегистрировать беспилотник взлётной массой до 30 кг, но с более тяжёлыми аппаратами уже возникает огромное количество проблем, вплоть до уголовной ответственности.

Однако мы с нашими партнёрами наблюдаем определённые положительные подвижки в этой области. Могу с уверенностью заявить, что понимание важности развития сегмента гражданских беспилотников присутствует у руководства отраслевых государственных ведомств.

Свидетельством тому мы считаем расширение практики создания зон экспериментального правового режима, где разрешается запуск БПЛА в упрощённом порядке. В частности, одна из таких зон действует в Томской области. В ближайшее время они должны появиться в других регионах страны, включая столицу.

На что мы рассчитываем? Рынок беспилотных перевозок в России будет обязательно сформирован — это неизбежная реальность. И к тому моменту, когда обновится российское законодательство, АВС и «Аэромакс» смогут предложить потенциальным эксплуатантам всю необходимую линейку беспилотных аппаратов.