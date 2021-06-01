В размере материнского: в России предложили ввести отцовский капитал

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко выступил с предложением ввести отцовский капитал. Об этом говорится в письме, которое он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. В документе перечисляется ещё ряд инициатив, которые можно реализовать в рамках федерального проекта «Многодетная страна», в том числе снижение пенсионного возраста для многодетных отцов, введение ежемесячного пособия на каждого ребёнка в многодетной семье и освобождение от налогов семей с пятью или более детьми.

В Общественной палате России предложили расширить поддержку многодетных семей, создав новый федеральный проект «Многодетная страна», в рамках которого, в частности, предлагается ввести отцовский капитал. Соответствующее письмо председатель комиссии ОП по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«По итогам ежегодного послания президента правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография», — цитирует РИА Новости текст документа.

В рамках проекта предлагается ввести федеральный отцовский капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей, который будет предоставляться при рождении трёх и более детей в одной семье, расширить возможности использования маткапитала при рождении третьего или последующих детей, ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребёнка в многодетной семье, которое будет выплачиваться до совершеннолетия младшего ребёнка.

Также общественники выступают за введение ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей в возрасте до трёх лет всем семьям вне зависимости от доходов, предлагают понижать налоговую ставку с увеличением числа детей, а семьи с пятью детьми вовсе освободить от налогов.

«Обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта. Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жильё, дачу, автомобиль и другое транспортное средство). <...> Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50% от стоимости найма», — указывается в разработанном пакете мер.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Кроме того, в Общественной палате выступают за снижение пенсионного возраста для многодетных отцов, предоставление господдержки многодетным семьям на траты на отдых, увеличение родового сертификата для многодетных мам и индексацию пенсий работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров.

Отметим, что вопрос о введении отцовского капитала в России поднимается не впервые. Ещё в мае 2019 года Общественная палата выступала с похожим предложением. В октябре того же года на эту тему высказывался Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Необходимо отблагодарить и вознаградить труд отцов — тех, которые являются не просто биологическими отцами, а честно делят со своими жёнами бремя по воспитанию детей».

В сентябре 2020-го губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предлагал сделать отцовский капитал частью нового приоритетного регионального проекта «Многодетный регион».

Как заявила RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, многодетные семьи в России необходимо поддерживать, однако соответствующие предложения должны быть тщательно рассмотрены.

«Мы видим, что в соответствии с поручениями президента, озвученными на оглашении послания Федеральному собранию, страна постоянно развивается в направлении защиты материнства и детства. Это и пособия для ребёнка из неполных семей, это и помощь молодым матерям и отцам, когда они уходят на больничный. Поддержка и помощь оказывается нуждающимся семьям с детьми независимо от количества детей. И конечно же, материнский капитал плюс многодетной семье предоставляется вычет по ипотечному кредиту в размере 450 тыс. рублей. Вместе с маткапиталом получается достойная сумма, которая даёт возможность покрыть ипотечный кредит наполовину, а в некоторых регионах и полностью. Ежегодно также расширяются меры поддержки, на которые можно использовать материнский капитал», — пояснила парламентарий.

Также по теме «Позволит защитить права»: правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала В России семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты, взятые с помощью материнского капитала, сообщила пресс-служба...

В этой связи она призвала пока придержать труднореализуемые инициативы по поддержке многодетных семей.

«Мы должны помнить, что сегодня экономика во всех странах мира находится в достаточном упадке. И мы только-только восстанавливаемся. Поэтому дополнительное введение мер государственной поддержки осложняется экономической ситуацией. Нужно также отметить, что с 1 июля начнут действовать законы по поддержке беременных женщин, по поддержке одиноких родителей, воспитывающих детей. К тому же многие меры поддержки, которые введены в течение пандемийного года, продолжают своё действие и будут индексироваться. Поэтому я считаю, что сейчас с предложениями нужно подходить очень осторожно», — подчеркнула Бессараб.

По мнению руководителя направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никиты Масленникова, подобных инициатив, направленных на поддержку института семьи и брака, в ближайшее время в России будет достаточно.

«Прошлый год показал, что в демографии возникла «пандемическая яма» и восполнятся она будет долгие и долгие годы. Поэтому, конечно, вызов для демографической политики очевиден и понятен. И любые меры поддержки привлекают большое внимание», — сказал он.

Как считает эксперт, в инициативах о многодетных семьях необходима конкретика, в частности касательно того, какие семьи считать многодетными. По его словам, профессионалы считают от четырёх и выше. Также необходимо знать количество многодетных отцов в России и сколько средств потребуется на оказание финансовой поддержки этой категории людей.

«Поэтому это, во-первых, вопрос понимания того, сколько, куда, кому и как мы оказываем помощь. И во-вторых, вопрос денег. Я думаю, что это не сотни миллиардов рублей уж точно. Это достаточно скромные суммы. Поэтому для бюджета страны это не будет чересчур сильным обременением. Но надо понимать, что всё это даёт эффект при чёткой ясности и адресности помощи. Если мы этого добьёмся, тогда вопросов не будет», — пояснил собеседник RT.