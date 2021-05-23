«Справились лучше, чем другие мировые города»: Собянин оценил успехи Москвы в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица справилась с пандемией коронавирусной инфекции во многом лучше других городов мира. Он отметил, что это касается не только медицинской составляющей, но и социальной, а также экономической. Кроме того, Собянин подчеркнул, что, несмотря на борьбу с пандемией, медицинские учреждения продолжали оказывать как плановую, так и экстренную помощь пациентам с другими заболеваниями.

Москва справились с пандемией коронавирусной инфекции во многом лучше других городов мира. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Я считаю, что Москва, москвичи, всё наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб — все отрасли справились достойно. В целом система отработана таким образом, что она даёт возможность нормальной жизни в городе, работе всех отраслей», — отметил он.

Собянин обратил внимание, что медицинские учреждения не только боролись с COVID-19, но и продолжали оказывать как плановую, так и экстренную помощь пациентам с другими заболеваниями.

«Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учётом того что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше», — заключил мэр.

Напомним, ранее Собянин, говоря о ситуации с коронавирусом в Москве, назвал её «сложной, но не драматичной».

«Небольшой рост, но при этом никаких серьёзных отклонений показателей заболеваемости или взрывного роста не наблюдается», — рассказал градоначальник.

Мэр также призвал россиян, планирующих отпуск, но не переболевших коронавирусом и не имеющих антител, сделать прививку и не рисковать «ни своим здоровьем, ни здоровьем окружающих».

Он напомнил, что сделать прививку от COVID-19 в столице можно в 100 пунктах вакцинации на базе как городских поликлиник, так и частных медицинских организаций. Помимо этого, в Москве работают выездные бригады вакцинации в общественных местах, в том числе в парках.

Между тем Александр Гинцбург, глава центра имени Н.Ф. Гамалеи, разработавшего российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V», рассказал, что у лиц, привившихся от коронавируса, но тем не менее заболевших, постковидный синдром будет проявляться в более лёгкой форме. Он пояснил, что вакцинация не даёт 100%-ной гарантии, однако сводит осложнения к минимуму.

РИА Новости

© Валерий Мельников

«В случае вакцинации весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в лёгкие или разносится по всему организму», — приводит его слова ТАСС.

В качестве возможных осложнений у человека, не прошедшего вакцинацию, могут наблюдаться воспаление сердечной мышцы (постковидный миокардит), поджелудочной железы, печени, а также ряд других проблем, добавил специалист.

Ранее Гинцбург также сообщал, что центр имени Гамалеи подготовил исследования, которые позволят точно определить, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации «Спутником V».

«По результатам этого клинического исследования мы будем иметь право внести в регистрационные изменения именно сроки продолжительности действия вакцины», — отметил он.

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Учёный выразил надежду, что иммунитет у прошедших вакцинацию сохранится не менее чем на два года, однако подчеркнул, что данную информацию необходимо подтвердить при помощи соответствующих исследований.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России 18 января. 12 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что разные этапы вакцинации в стране прошли уже свыше 24 млн человек, и обратил внимание на важность прививочной кампании в борьбе с пандемией.

На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, а также однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

За прошедшие сутки в России был выявлен 8951 новый случай коронавирусной инфекции, большинство — в Москве (2924) и Санкт-Петербурге (842).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 7297 человек, 357 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 5 001 505, с начала пандемии умерли 118 482 человека, 4 617 762 пациента вылечились от заболевания.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране было проведено уже более 135,7 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за сутки были госпитализированы 860 человек.

«В столице выздоровели ещё 2028 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 042 789», — уточнили в штабе.