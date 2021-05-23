Собянин оценил борьбу с пандемией коронавируса в Москве
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«Я считаю, что Москва, москвичи, всё наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб — все отрасли справились достойно. В целом система отработана таким образом, что она даёт возможность нормальной жизни в городе, работы всех отраслей», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что Москва себя хорошо показала и в экономическом плане на фоне пандемии. По его словам, в столице вводилось меньше ограничений, что в итоге нанесло меньший ущерб городской экономике.
«Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учётом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше», — заявил мэр.
Ранее Собянин отметил важность вакцинации от коронавируса перед летним отпуском.