Собянин оценил борьбу с пандемией коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что российская столица достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса.

«Я считаю, что Москва, москвичи, всё наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб — все отрасли справились достойно. В целом система отработана таким образом, что она даёт возможность нормальной жизни в городе, работы всех отраслей», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Москва себя хорошо показала и в экономическом плане на фоне пандемии. По его словам, в столице вводилось меньше ограничений, что в итоге нанесло меньший ущерб городской экономике.

«Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учётом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше», — заявил мэр.

Ранее Собянин отметил важность вакцинации от коронавируса перед летним отпуском.