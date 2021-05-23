Собянин оценил борьбу с пандемией коронавируса в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что российская столица достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса.
Собянин оценил борьбу с пандемией коронавируса в Москве
  • © РИА Новости

«Я считаю, что Москва, москвичи, всё наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб — все отрасли справились достойно. В целом система отработана таким образом, что она даёт возможность нормальной жизни в городе, работы всех отраслей», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Москва себя хорошо показала и в экономическом плане на фоне пандемии. По его словам, в столице вводилось меньше ограничений, что в итоге нанесло меньший ущерб городской экономике.

«Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учётом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше», — заявил мэр.

Ранее Собянин отметил важность вакцинации от коронавируса перед летним отпуском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить