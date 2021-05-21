Собянин отметил важность вакцинации от коронавируса перед летним отпуском

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что ввиду ситуации с коронавирусом в столице, которая пока остаётся сложной, прививка от COVID-19 поможет защитить здоровье во время сезона летних отпусков.

«Чтобы планировать отпуск, конечно, надо привиться, если ты до этого не болел, у тебя нет антител. Надо обязательно привиться! Не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем окружающих. Это первое, что нужно сделать, готовясь к отпуску», — приводит слова мэра сайт mos.ru.

Говоря о ситуации с вирусом в столице, градоначальник отметил, что ситуация сложная, но не драматичная.

Сделать прививку от COVID-19 можно в 100 пунктах вакцинации на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских организациях. Кроме того, работают выездные бригады вакцинации в общественных местах. Сейчас сделать прививку можно в парках, в павильонах «Здоровая Москва».

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.