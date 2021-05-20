Более 23 тысяч человек посетили павильоны «Здоровая Москва» с 11 мая

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Директор ГБУЗ «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы» Алексей Безымянный сообщил, что более 23 тыс. человек проверили состояние своего здоровья в павильонах «Здоровая Москва», которые открылись в 46 парках города 11 мая.
Более 23 тысяч человек посетили павильоны «Здоровая Москва» с 11 мая
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Об этом сообщает ТАСС.

«Павильоны «Здоровая Москва» — это проект, который начал свою работу в 2019 году. После успешного опыта было принято решение по возобновлению диспансеризации... Павильоны «Здоровая Москва» открылись 11 мая. В настоящий момент мы увидели большой спрос в проведении чекапов в этих павильонах, больше 23 тыс. человек уже прошли чекапы», — сказал Безымянный на онлайн-сессии «Влияние пандемии на укрепление общественного здоровья в мегаполисах».

Московская программа проверки в павильонах «Здоровая Москва» позволяет обследовать лёгкие, ЖКТ, щитовидную железу, кожу, сердце, глаза, другие органы и системы организма, сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Медики используют 1,5 тыс. единиц оборудования, включая высокотехнологичную медицинскую технику: цифровые электрокардио­графы оснащены функцией авторасшифровки, работающей с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

В январе НСН сообщала, что Сергей Собянин посетил новую подстанцию скорой помощи, построенную в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке.

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