Спустя трое суток поисков: глава Минздрава Омской области найден живым

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который пропал 7 мая в лесу, найден живым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В поисках участвовали сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели МЧС, волонтёры и местные жители. Сейчас Мураховский проходит обследование в больнице Большеуковского района.

Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский, который пропал 7 мая в лесу в Большеуковском районе, найден живым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Напомним, согласно данным МВД, Александр Мураховский 7 мая уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области.

Около суток знакомые мужчины пытались найти его самостоятельно, после чего сообщили о случившемся в полицию.

В районе был развёрнут поисковый штаб. Так как розыск вёлся в труднопроходимой местности с заболоченными участками, к операции были привлечены техника повышенной проходимости, вертолёт и беспилотные летательные аппараты.

В результате поисковых мероприятий 9 мая в 6,5 км от базы был обнаружен квадроцикл Мураховского.

В УМВД по региону ранее сообщали, что в поисках участвуют волонтёры из отряда «Лиза Алерт», «Доброспас», личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители.

По данным ТАСС, в поисковой операции участвовали около 100 человек.

В МЧС по Омской области сообщили, что к поискам подключились беспилотники ведомства.

«От МЧС России сегодня будут привлечены к поискам человека беспилотная авиационная система и два сотрудника», — рассказывали в пресс-службе.

Накануне в ведомстве сообщали, что направили на поиски десять спасателей на двух личных автомобилях.

Вечером 9 мая ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что пропавший министр найден живым, однако в полиции эту информацию опровергли.

«Не нашли», — сообщил ТАСС представитель управления МВД по Омской области.

В ночь на 10 мая в районе наблюдалось ухудшение погодных условий: поисковую операцию затрудняли сильные порывы ветра, а также плохая видимость из-за смога от пожаров. В понедельник утром поиски возобновились.

Между тем источник ТАСС в органах местной власти рассказал, что в лесу, где пропал министр, местные жители видели медведей.

«Там охотничьи домики в лесу есть. Обычно стреляют птицу, на болотах её много, и на майских праздниках как раз небольшое окошко, когда разрешено охотиться. Но могли охотиться и на медведя, потому что на медведя до конца мая в области охота разрешена. И в том районе местные жители медведей видели как раз», — рассказал он.

© Пресс-служба УМВД России по городу Омску

В свою очередь, участники поисковой операции высказали свои версии произошедшего. По их мнению, Мураховский мог налететь на дерево на квадроцикле, а затем потеряться в 1,5 км от автомобильной дороги.

«Александр Мураховский на своём квадроцикле повис на берёзе в 1,5 км от дороги. Странно, почему он, зная эту местность очень хорошо, не смог выйти на эту дорогу», — заявил порталу «СуперОмск» участник поисков.

Ещё один поисковик рассказал порталу ngs55.ru, что чиновник бывал в данном районе неоднократно и знал эти места. По его словам, перед пропажей Мураховский ехал с компаньонами на базу, но затем они разъехались. По данным портала, в момент пропажи министр был одет в серый охотничий костюм, серую кепку и тельняшку.

«Он был в треугольнике, где с трёх сторон идут дороги (и все ведут на базу). До дороги — 150 м, оттуда до базы — 6 км. Он наехал на лесину, квадроцикл повис. Передний мост включен не был, и не видно, чтобы он пытался выехать. Его следы уходили в сторону дороги. Может, плохо стало», — отметил участник поисков, добавив, что следов медведей поблизости поисковая группа не видела.

Александр Мураховский был назначен на пост главы омского Минздрава в ноябре 2020 года губернатором региона Александром Бурковым. До этого он занимал должность главврача больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) в Омске, также был исполняющим обязанности главного врача городской больницы №1 имени Кабанова.

Напомним, в омской БСМП №1 проходил лечение Алексей Навальный после того, как 20 августа ему стало плохо на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. В ходе пресс-конференции Мураховский рассказывал, что блогер поступил в больницу в коме и врачи больницы большими усилиями спасли его жизнь. Он также рассказал, что в берлинской клинике «Шарите», куда позже был переведён Навальный, выразили благодарность омским врачам за спасение жизни блогера.