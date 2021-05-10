Для поиска Мураховского задействуют беспилотник МЧС

МЧС применит беспилотник для поиска пропавшего в лесу на севере Омской области министра здравоохранения региона Александра Мураховского.

Об этом сообщает РИА Новости в своём Telegram-канале.

«Беспилотник МЧС задействуют для поиска пропавшего в лесу главы омского Минздрава Мураховского», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о возобновлении поисков Мураховского.

9 мая в полиции подтвердили факт пропажи министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который 7 мая отправился на квадроцикле в лесной массив и с тех пор не выходил на связь.