Для поиска Мураховского задействуют беспилотник МЧС
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Об этом сообщает РИА Новости в своём Telegram-канале.
«Беспилотник МЧС задействуют для поиска пропавшего в лесу главы омского Минздрава Мураховского», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о возобновлении поисков Мураховского.
9 мая в полиции подтвердили факт пропажи министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который 7 мая отправился на квадроцикле в лесной массив и с тех пор не выходил на связь.