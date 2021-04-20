«Предложение заслуживает внимания»: Собянин высказался о стимулировании вакцинации от COVID-19 среди старшего поколения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в последние две-три недели ситуация с распространением COVID-19 начала ухудшаться. На этом фоне он высказался о предложении бизнес-сообщества, в рамках которого пожилые москвичи могли бы получить скидки и бонусы в магазинах и аптеках после прохождения вакцинации. Собянин также отметил, что москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об осложнении ситуации с COVID-19 в столице.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», — написал мэр в своём блоге.

Он добавил, что на фоне этой ситуации к нему обратились представители Московской торгово-промышленной палаты (ТПП). Бизнесмены предложили запустить программу стимулирования вакцинации среди пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу.

«Считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания», — сказал мэр.

Как отметил мэр столицы, москвичи в возрасте 60 и более лет после прививки могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые будут участвовать в программе.

Вместе с тем Собянин добавил, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Мэр отметил, что горожанам старшего возраста можно оказать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.

«Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса», — пояснил Собянин.

Как добавил мэр, город сможет обеспечить инициативе поддержку, основываясь на опыте прошлогодней программы «Миллион призов». В рамках этой инициативы горожане в дни общероссийского голосования по поправкам к Конституции (25 июня — 1 июля) получали сертификаты с бонусами и скидками, которые можно было использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе.

Последние данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлено 8164 новых случая коронавируса. За 24 часа полностью выздоровел 9631 человек, 379 пациентов с COVID-19 скончались.

В общей сложности с начала пандемии в РФ зафиксировали 4 718 854 случая коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 4 343 229 человек вылечились от заболевания. Вместе с тем 106 307 скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний. Активными остаются 269 318 случаев COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 126,2 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 184 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 512 739 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Москве — 1996 за сутки. В Санкт-Петербурге зафиксировали 687 случаев, в Московской области — 562.

20 апреля в обращении к участникам Международной конференции «Эпидемиологическое благополучие» президент Владимир Путин отметил опыт российских медиков в борьбе с COVID-19 и другими инфекциями.

Президент подчеркнул, что российскими медиками, исследователями, сотрудниками органов здравоохранения и санитарно-эпидемиологическими службами накоплен уникальный опыт борьбы не только с коронавирусом, но и со многими другими особо опасными инфекциями.

Вместе с тем он отметил важность объединения усилий разных государств в борьбе с подобными угрозами.

«Столь широко распространившаяся пандемия коронавирусной инфекции наглядно подтверждает, что ни одно — даже самое развитое — государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку, без взаимодействия с зарубежными партнёрами», — сказал российский лидер.

Борьба с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал об итогах года работы госпиталя Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское», построенного за месяц. Как отметил мэр, центр очень помог в борьбе с пандемией, когда городские больницы работали с огромной нагрузкой.

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Собянин рассказал, что приёмное отделение, лечебный, диагностический, операционный и реанимационный блоки оснащены по последнему слову медицинской техники. По словам мэра, стационар рассчитан на приём до 800 пациентов. При этом каждую койку можно трансформировать в реанимационную в течение суток.

Как рассказал Собянин, за год работы врачи и медсёстры «Вороновского» спасли жизнь и вернули здоровье более чем 12,5 тыс. москвичей с диагнозом «коронавирусная инфекция». Он уточнил, что после окончания пандемии клинический центр «Вороновское» станет обычной инфекционной больницей.