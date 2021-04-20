ВОЗ не рекомендует требовать данные о прививке от COVID-19 при поездках
- Reuters
«Не требовать доказательства вакцинации как условия для въезда, с учётом ограниченных, но растущих свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса (COVID-19. — RT)», — говорится в рекомендациях ВОЗ.
В комитете отметили, что в мире наблюдается «неравенство в глобальном распределении вакцин».
Ранее стало известно, что в ВОЗ рекомендовали продлить на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с коронавирусом.