ВОЗ не рекомендует требовать данные о прививке от COVID-19 при поездках

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации не рекомендовал странам требовать документы о вакцинации от коронавируса при пересечении границы.

«Не требовать доказательства вакцинации как условия для въезда, с учётом ограниченных, но растущих свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса (COVID-19. — RT)», — говорится в рекомендациях ВОЗ.

В комитете отметили, что в мире наблюдается «неравенство в глобальном распределении вакцин».

Ранее стало известно, что в ВОЗ рекомендовали продлить на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с коронавирусом.