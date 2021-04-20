ВОЗ не рекомендует требовать данные о прививке от COVID-19 при поездках

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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации не рекомендовал странам требовать документы о вакцинации от коронавируса при пересечении границы.
ВОЗ не рекомендует требовать данные о прививке от COVID-19 при поездках
  • Reuters

«Не требовать доказательства вакцинации как условия для въезда, с учётом ограниченных, но растущих свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса (COVID-19. — RT)», — говорится в рекомендациях ВОЗ.

В комитете отметили, что в мире наблюдается «неравенство в глобальном распределении вакцин».

Ранее стало известно, что в ВОЗ рекомендовали продлить на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с коронавирусом.

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