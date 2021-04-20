Врач посоветовала людям с ослабленным иммунитетом и аллергикам привиться от COVID-19

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Врач иммунолог-аллерголог клиники «РЖД-Медицина» Гульмира Багдасарян посоветовала аллергикам и тем, у кого понижен иммунитет, сделать прививку от коронавируса.
Врач посоветовала людям с ослабленным иммунитетом и аллергикам привиться от COVID-19
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Своим мнением она поделилась в беседе с радиостанцией Sputnik.

«У такого пациента меньше механизмов, защищающих его перед встречей с какой-либо неожиданной инфекцией. Иммунная система у него и так уже скомпрометирована тем, что он, допустим, часто простужается, часто болеет, то есть любую вирусную инфекцию подхватывает быстрее, чем здоровые люди. Поэтому он должен вакцинироваться, чтобы в следующий раз организм был подготовлен. Тем более у больных с ослабленной иммунной системой инфекция протекает тяжелее, лучше её не допустить. При этом прививку надо делать в тот момент, когда основная инфекция, хроническое заболевание находится в стадии ремиссии», — пояснила специалист.

По её словам, аллергики также могут спокойно вакцинироваться, но при условии, что вакцинация будет проходить в период ремиссии.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.

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