К московской программе «Миллион призов» присоединились 60 компаний

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Более 5 тыс. торговых точек и 60 компаний присоединились к московской программе «Миллион призов» в рамках проекта «Активный гражданин».
К московской программе «Миллион призов» присоединились 60 компаний
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Жители смогут получить сертификаты, бонусы и скидки, которые можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения. Всего предусмотрено 2 млн призов номиналом от 1000 до 4000 баллов», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Один балл приравняют к одному рублю.

Сертификаты будут выдавать в дни общероссийского голосования по поправкам к Конституции — с 25 июня по 1 июля.

Ранее сообщалось, что в Москве с 16 июня открываются летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставочные залы и зоопарки, также работу возобновят библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

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