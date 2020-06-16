В Москве с 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов
- АГН «Москва»
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Также снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологиях и разрешается посещать спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва может переходить к следующему этапу снятия ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.
Он отметил, что по прошествии недели после отмены ряда введённых мер в городе продолжается снижение заболеваемости COVID-19.