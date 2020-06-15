Собянин подтвердил переход к новому этапу снятия ограничений в Москве

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Москва может переходить к следующему этапу снятия ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
Собянин подтвердил переход к новому этапу снятия ограничений в Москве
  • РИА Новости

Он отметил, что по прошествии недели после отмены ряда введённых мер в городе продолжается снижение заболеваемости COVID-19.

«Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня», — написал Собянин.

Так, по его словам, со вторника могут открыться летние веранды ресторанов и кафе, стоматологические клиники возобновят оказание плановой помощи.

Также вновь заработают библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные агентства, музеи и зоопарки.

Ранее сообщалось, что число вылечившихся от COVID-19 в Москве превысило 123 тысячи.

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