«Не исключены провокации»: МВД и Генпрокуратура предупредили о недопустимости участия в несанкционированных акциях

Генеральная прокуратура и МВД РФ предупредили о недопустимости участия в несогласованных акциях, информация о которых публикуется в последнее время в сети. Прокуратура напомнила об административной и уголовной ответственности за распространение информации о запрещённых мероприятиях и призывы к беспорядкам. В Роскомнадзоре рассказали о штрафах для интернет-ресурсов за распространение таких сведений в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Наряду с этим МВД предупредило граждан о возможных провокациях в ходе несанкционированных акций. Кроме того, ведомство напомнило об опасности массовых скоплений людей во время пандемии.

В Генпрокуратуре России напомнили об ответственности за выход на незаконные массовые акции и призывы к участию в них. Как рассказали в ведомстве, в настоящее время в сети интернет распространяются сообщения, побуждающие к участию в несогласованных митингах.

Наряду с этим появляются «экстремистские призывы от организаций, в отношении которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими (ФБК*, Фонд защиты прав граждан**, «Штабы Навального»).

«Генеральная прокуратура Российской Федерации считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, авторам сообщений с призывами к участию в несанкционированных митингах грозит наказание вплоть до административного ареста. При этом призывы к беспорядкам классифицируются как уголовное преступление.

«Предупреждаем, что размещение в интернете призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по ст. 212 УК России («Массовые беспорядки». — RT)», — добавили в Генпрокуратуре.

Помимо прочего, нарушителей могут привлечь к ответственности по ст. 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») и 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего») УК Российской Федерации.

Также на russian.rt.com В России предложили ограничить места проведения митингов

Ответственность также могут понести родители и законные представители несовершеннолетних.

«Противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей», — также напомнили в Генпрокуратуре.

Кроме того, Роскомнадзор также предупредил распространителей информации о незаконных митингах об ответственности. В ходе мониторинга ряда интернет-ресурсов ведомство обнаружило публикации о запрещённых акциях.

«Обращаем внимание владельцев социальных сетей, СМИ и других интернет-платформ на недопущение распространения информации с призывами к участию граждан в несанкционированных массовых мероприятиях и напоминаем о необходимости незамедлительного удаления таких материалов», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

На нарушителей могут наложить штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма взыскания может вырасти до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

«Не подвергайте угрозе своё здоровье и безопасность»

МВД России также призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения мест, где заявлены такие митинги, сообщается на сайте ведомства. Как отметили в министерстве, подобная активность во время пандемии среди прочего представляет угрозу для здоровья.

«В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе своё здоровье и безопасность», — отмечается в сообщении.

В МВД России предупредили, что сотрудники ведомства не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны.

«Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», — заявили в МВД.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае проведения на территории РФ несогласованных акций правоохранительные органы будут действовать по закону.

«В случае если будут инициироваться какие-то неразрешённые акции, они автоматически будут незаконными и в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по закону РФ», — сказал Песков журналистам.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.