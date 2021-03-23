В России предложили ограничить места проведения митингов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил определить специальные площадки для проведения уличных акций. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что в соответствии с законодательством публичная акция может быть организована в любом пригодном для этого месте.

Однако если акции проходят на оживлённых улицах или площадях, это так или иначе ограничивает права десятков тысяч граждан, которые ежедневно пользуются данными локациями, а также бизнеса — ресторанов и магазинов, которые могут нести финансовые убытки из-за ограничения доступа в свои помещения по причине проведения акции.

Решить данную проблему, как считает автор обращения, можно было бы наделением муниципальных властей правом определять в своих населённых пунктах специальные площадки для проведения акций. При этом за органами исполнительной власти, которые организуют традиционные публичные мероприятия, связанные, например, с Днём Победы, остаётся право проводить их в любых пригодных местах.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 8 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а именно установить, что публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для данных целей местах в случае, если организатором мероприятия выступает федеральный, региональный или муниципальный орган исполнительной власти. В иных случаях — в местах, определённых муниципальными властями для проведения публичных мероприятий», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за использование официального государственного флага России на несанкционированных акциях.