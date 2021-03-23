В России предложили ограничить места проведения митингов

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил определить специальные площадки для проведения уличных акций. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В России предложили ограничить места проведения митингов
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

В своём обращении политолог отметил, что в соответствии с законодательством публичная акция может быть организована в любом пригодном для этого месте.

Однако если акции проходят на оживлённых улицах или площадях, это так или иначе ограничивает права десятков тысяч граждан, которые ежедневно пользуются данными локациями, а также бизнеса — ресторанов и магазинов, которые могут нести финансовые убытки из-за ограничения доступа в свои помещения по причине проведения акции.

Решить данную проблему, как считает автор обращения, можно было бы наделением муниципальных властей правом определять в своих населённых пунктах специальные площадки для проведения акций. При этом за органами исполнительной власти, которые организуют традиционные публичные мероприятия, связанные, например, с Днём Победы, остаётся право проводить их в любых пригодных местах.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 8 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а именно установить, что публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для данных целей местах в случае, если организатором мероприятия выступает федеральный, региональный или муниципальный орган исполнительной власти. В иных случаях — в местах, определённых муниципальными властями для проведения публичных мероприятий», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за использование официального государственного флага России на несанкционированных акциях.

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