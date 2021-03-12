В Госдуме предложили ввести штрафы за использование флагов России на незаконных акциях

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести административную ответственность за использование государственного флага на несанкционированных акциях. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести штрафы за использование флагов России на незаконных акциях
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В своём обращении депутат отметил, что в настоящее время уголовным и административным законодательством предусмотрена ответственность за надругательство над государственными символами и за нарушение порядка их официального использования.

При этом использование государственного флага участниками несанкционированных акций, что достаточно часто происходит на подобных мероприятиях, не подпадает сегодня ни под уголовную, ни под административную ответственность. Хотя, как отметил парламентарий, использование флага в данном случае можно трактовать как посягательство на достоинство государственного символа.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях», — говорится в тексте обращения.

В качестве наказания за данное действие законодатель предлагает применять штрафы, аналогичные тем, что применяются в настоящее время за нарушение порядка официального использования государственных символов: от 2 до 3 тыс. рублей для физических лиц, от 100 до 150 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее в России предложили ввести штрафы за незаконное ношение на митингах форменной одежды представителей российских правоохранительных органов. 

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