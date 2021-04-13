Генпрокуратуру попросили проверить сайт Навального на предмет сбора персональных данных россиян

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил Генпрокуратуру проверить законность сбора и хранения данных россиян на сайте Алексея Навального. Копия письма есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что в настоящее время с помощью поддомена интернет-ресурса navalny.com проводится сбор граждан для участия в уличных политических акциях.

Для участия в данных мероприятиях владельцы ресурса требуют указывать свою электронную почту и местоположение.

Орлов отметил, что при создании адреса электронной почты многие используют в названии свои фактические имя и фамилию, что в связке с местоположением позволяет считать эту информацию персональными данными граждан.

При этом в открытых источниках размещены регистрационные данные сайта navalny.com, исходя из которых, по мнению политолога, есть все основания полагать, что указанный интернет-ресурс для хранения информации использует серверы, находящиеся за пределами России. Однако с 1 сентября 2015 года персональные данные российских пользователей должны храниться на серверах, находящихся на территории России.

«В связи с этим прошу вас оценить действия администраторов вышеупомянутого интернет-ресурса на предмет возможного нарушения норм национального законодательства в части сбора и хранения персональных данных граждан России», — говорится в тексте письма.

В письме от 7 июля 2017 года Минкомсвязь России, разъясняя нормы федерального законодательства, отметила, что адрес электронной почты может быть признан персональными данными в случае, когда такая информация относится к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за использование флагов России на незаконных акциях.