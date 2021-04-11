«Вторая волна будет больше, чем первая»: Собянин рассказал о ходе программы реновации в Москве

После переселения москвичей в рамках первого этапа программы реновации освободившиеся здания снесут, чтобы на их месте начать строительство домов в рамках второй стадии программы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также рассказал о кропотливой работе по поиску площадок под реновацию, количество которых достигло 500. Наряду с этим мэр упомянул о сотнях случаев, в которых отказавшиеся от участия в программе горожане в дальнейшем пересмотрели свою точку зрения.

Вторая волна реновации жилья в столице будет масштабнее первой, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Везде либо проектирование, либо строительство идёт для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить — и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома — и там будет, на этих площадках, уже вторая волна, которая будет гораздо ещё круче и больше, чем первая», — сказал он в программе «Неделя в городе» на канале «Россия 1».

По словам Собянина, строительству домов по программе реновации предшествует кропотливая работа по поиску площадок. На официальном сайте мэра столицы говорится, что их число достигло 500.

Собянин также упомянул о сотнях случаев, когда жители изначально отказывались от участия в программе реновации, но в дальнейшем меняли свою точку зрения.

«Законом сделано отсечение. После того как мы провели голосование, по закону уже нельзя входить в программу реновации. Это либо по суду нужно проходить такую процедуру, либо по новому закону комплексного развития новых территорий, но он не апробирован на сегодняшний день», — сказал он.

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Напомним, что программа реновации жилья стартовала в Москве в 2017 году. В неё вошли 5175 домов, в которых находятся около 350 тыс. квартир суммарной площадью 16,4 млн кв. м. В них проживают около 1 млн человек.

Первые переселения жителей в новые дома, построенные по программе реновации, прошли в феврале 2018 года. По данным мэрии, ведётся или уже окончено переселение жителей 244 домов в 84 новостройки.

В начале апреля в мэрии рассказали, что уже построены 107 жилых домов суммарной площадью 1,3 млн кв. м. Идёт строительство и проектирование 276 домов общей площадью 4,7 млн кв. м.

Также в начале апреля мэр Москвы подписал постановление о включении в перечень стартовых площадок программы реновации 12 новых адресов. По сообщению мэрии, новые площадки расположены в шести административных округах и десяти районах Москвы. На них можно построить 225,4 тыс. кв. м жилья.

Как пояснили в мэрии, строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 45 пятиэтажек, где расположены 3,2 тыс. квартир. В итоге новое жильё должны получить 8,2 тыс. москвичей.

В перечень вошли площадки в таких районах, как Савёловский, Алексеевский, Лосиноостровский, Останкинский, Богородское, Выхино-Жулебино, Рязанский, Даниловский, Нагатино-Садовники, а также в городе Троицке.

При этом из перечня исключили площадку в Академическом районе по адресу: Новочерёмушкинская улица, владение 10, корпус 1. На локации найдены ограничения, мешающие строительству.

Новостройка на ул. Кубинка, переданная под заселение по программе реновации, в Можайском районе

АГН «Москва»

© Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города

Благоустройство территорий и энергоэффективность

В рамках программы реновации в Москве планируется благоустроить около 600 га территории. Кроме того, в районах Зюзино, Бескудниковский и Нижегородский будут созданы новые зоны отдыха, рассказали в марте в стройкомплексе Москвы.

В сообщении отмечалось, что деревья в рамках благоустройства будут высаживаться не хаотично, а по чёткому плану формирования зелёных зон. Кроме того, работы затронут территории у водоёмов. Так, в районе Солнцево будет обустроена зона у реки Сетунь, а в районе Измайлово обновят прибрежную территорию Серебряно-Виноградного пруда.

Помимо этого, ранее в Москве рассказали о преимуществах реновации с позиции энергоэффективности. Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в марте рассказал, что строительство энергоэффективных домов в рамках проводимой в Москве реновации приведёт к ежегодной экономии более 800 тыс. гигакалорий.

Он добавил, что московские экологи измерили фактические показатели эффективности внедряемых зелёных технологий. Согласно их подсчётам, во всех зданиях подтверждено снижение потребления энергетических и водных ресурсов на 10—40%.

Новостройка на ул. Кубинка, переданная под заселение по программе реновации, в Можайском районе

АГН «Москва»

© Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города

Кроме того, в Департаменте градостроительной Москвы заявили, что новые методики расчёта платежей, основанные на модернизированной энергоэффективности строящихся по программе реновации многоквартирных домов в Москве, способны сэкономить около 200 млрд рублей.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что благодаря новым технологиям электрические нагрузки многоквартирного дома снизятся на 25—30%.