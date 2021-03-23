В Москве рассказали о ходе программы реновации

Глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что по программе реновации в Москве началось расселение жильцов 226 домов, при этом почти треть из них уже полностью переехала.

Об этом сообщает «Москва 24».

По его словам, большинство расселённых домов находится в центре столицы, а также на юго-западе и западе города. Кроме того, специалисты демонтировали уже 48 домов.

«По итогам заседания президиума правительства Москвы в феврале​ этого года перечень стартовых площадок дополнен новыми 17 территориями в семи административных округах. Из них десять территорий располагаются на месте домов, включённых в программу реновации», — уточнил руководитель ведомства.

В рамках программы реновации новые квартиры получили свыше 26 тыс. человек, всего в стадии расселения находятся 34,3 тыс. горожан.

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