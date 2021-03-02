В Москве рассказали о расширении функционала сервиса для участников реновации

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Функционал сервиса для участников программы реновации расширят до конца июня 2021 года, сообщает Департамент градостроительной политики столицы.
В Москве рассказали о расширении функционала сервиса для участников реновации
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Об этом пишет сайт «Москва 24».

«В первом полугодии 2021 года планируется перевести в электронный вид ещё две услуги, в их числе подача заявления на помощь в организации переезда и заявка на устранение строительных дефектов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства напомнили, что сервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации» запустили в ноябре 2020 года. В нём есть инструкции, уведомления, электронные услуги, связанные единым сценарием расселения.

Как ранее сообщало издание «Вечерняя Москва», глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин рассказал, что в районе Северное Измайлово более 20 социальных объектов построят по программе реновации.

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