В Москве рассказали о расширении функционала сервиса для участников реновации

Функционал сервиса для участников программы реновации расширят до конца июня 2021 года, сообщает Департамент градостроительной политики столицы.

Об этом пишет сайт «Москва 24».

«В первом полугодии 2021 года планируется перевести в электронный вид ещё две услуги, в их числе подача заявления на помощь в организации переезда и заявка на устранение строительных дефектов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства напомнили, что сервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации» запустили в ноябре 2020 года. В нём есть инструкции, уведомления, электронные услуги, связанные единым сценарием расселения.

Как ранее сообщало издание «Вечерняя Москва», глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин рассказал, что в районе Северное Измайлово более 20 социальных объектов построят по программе реновации.