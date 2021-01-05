Собянин: Москва намерена утроить темпы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по социальным вопросам с президентом России Владимиром Путиным заявил, что темпы строительства жилья по программе реновации должны быть увеличены втрое.

«Мы в пике должны строить 3—3,5 млн кв. м, то есть утроить темпы, которые на сегодняшний день есть. Мы такую задачу ставим и считаем её выполнимой», — сказал Собянин.

По его словам, график переселения и нового строительства уже разработан.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам напомнил о необходимости скорейшего решения вопроса расселения из аварийного жилья.