Путин напомнил о необходимости решения ситуации с аварийным жильём

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам напомнил о необходимости скорейшего решения вопроса расселения из аварийного жилья.

Путин отметил, что неоднократно обсуждал вопрос расселения аварийного жилья с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб, так чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объёмы аварийного жилья не увеличивались», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в правительстве знают, «как к этому подходить», но попросил уделить этому вопросу особое внимание.

«У нас программы соответствующие были, они в известной степени продолжаются, но мы не можем забыть об этом и забыть об этой категории наших граждан, в сторону отодвинуть, как будто мы не замечаем, что там происходит», — сказал Путин.

В ноябре телеканал «360» передавал, что в Московской области до конца 2025 года планируют расселить из аварийных домов около 22 тыс. человек.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сделать всё возможное, чтобы россияне жили не в разваливающихся домах, а в нормальных условиях.