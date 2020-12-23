Путин напомнил о необходимости решения ситуации с аварийным жильём

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам напомнил о необходимости скорейшего решения вопроса расселения из аварийного жилья.
Путин напомнил о необходимости решения ситуации с аварийным жильём
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин отметил, что неоднократно обсуждал вопрос расселения аварийного жилья с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб, так чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объёмы аварийного жилья не увеличивались», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в правительстве знают, «как к этому подходить», но попросил уделить этому вопросу особое внимание.

«У нас программы соответствующие были, они в известной степени продолжаются, но мы не можем забыть об этом и забыть об этой категории наших граждан, в сторону отодвинуть, как будто мы не замечаем, что там происходит», — сказал Путин.

В ноябре телеканал «360» передавал, что в Московской области до конца 2025 года планируют расселить из аварийных домов около 22 тыс. человек.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сделать всё возможное, чтобы россияне жили не в разваливающихся домах, а в нормальных условиях.

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